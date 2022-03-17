Папа Римский Франциск посетил 19 украинских детей-беженцев. Встретился с ними в детской больнице Бамбино Джезу в Риме, сообщает CNN.

По словам пресс-секретаря Ватикана Маттео Бруни, дети покинули Украину и продолжили лечение от онкологических, неврологических заболеваний, а также травм в результате взрывов.

"Папа Римский остановился в комнатах и пожаловал ко всем присутствующим малышам, прежде чем вернуться в Ватикан", - пишет пресс-служба Ватикана.