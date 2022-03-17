Пресс-секретарь Эрдогана: «Путин пытается добиться своих целей...»

«Мы держим свои каналы общения с обоими сторонами открытыми. Это очень важно, наши старания направлены на то, чтобы организовать прямую встречу президентов России и Украины. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на днях совершал визит в Москву, проводил переговоры. Он один из редких министров иностранных дел, посетивших Москву после неачала конфликта», - сказал Калын.

Старания Анкары направлены на то, чтобы организовать прямую встречу президентов России и Украины. Об этом, как передает Anadolu , сообщил журналистам «Аль-Джазиры» пресс-секретарь президента Турции Ибрахим Калын, комментируя действия главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который на днях совершил визит в Москву.

Калын напомнил, что президент Турции Эрдоган по два раза связывался с президентами России и Украины - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Турция, по словам турецкого спикера, использует все каналы для быстрого достижения прекращения огня в Украине.

Калын рассказал о деталях переговоров между сторонами: «Если Украина и Россия найдут понимание в таких вопросах, как нейтралитет Украины, гарантии невступления Украины в НАТО, демилитаризации по примеру Австрии и защиты русского языка, за этим президенты стран могут обсудить вопрос политического и правового статуса Крыма и Донбасса».

Спикер подчеркнул, что Турция твердо выступает с позиции территориальной целостности и суверенитета Украины.

«Президент Путин, выступая с позиции силы, пытается добиться своих целей, то есть исполнения своих требований. Однако не забудем, что продолжение войны в первую очередь ударит по армии и экономике России, она понесёт серьезные потери», - добавил Калын.

«Согласие по первым 4 пунктам переговоров может быть достигнуто, но основные вопросы это требование России признать Крым и две «республики» в Донбассе, что неприемлемо со стороны Украины и всего мирового сообщества, которое признает территориальную целостность и суверенитет Украины. Это оккупация части государства другим государством. Здесь нужны другие подходы», - сказал в заключение пресс-секретарь президента Турции.