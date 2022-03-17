Новый президент Туркмении отправил правительство в отставку

Новый президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал постановление об отставке правительства, сообщает издание Orient.

По данным издания, кабмин в соответствии с Конституцией отправлен в отставку в полном составе. При этом министры продолжат исполнять обязанности до формирования нового правительства.

Напомним, что в столице Туркмении во Дворце Рухыет (Духовность) в субботу, 12 марта, состоялась торжественная церемония инаугурации новоизбранного президента республики Сердара Бердымухамедова. Внеочередные выборы были назначены после того, как экс-президент - его отец Гурбангулы Бердымухамедов заявил о желании дать дорогу в политику молодым и сложить полномочия главы государства. При этом он остался председателем верхней палаты парламента.