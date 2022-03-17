«Не прекращаются обстрелы Чернигова»: город в катастрофическом состоянии МЭР ГОРОДА
Мэр Чернигова призывает власти Украины обратить особое внимание на город. Об этом в эфире телемарафона заявил городской голова Чернигова Владислав Атрашенко.
"В Чернигове не прекращаются неприцельные артиллерийские обстрелы по жилым микрорайонам, во время которых гибнут десятки мирных людей. Город страдает от абсолютной гуманитарной катастрофы. Нет электроснабжения, тепла и воды, уничтожена полностью инфраструктура города. Опорная больница подверглась бомбардировке, поэтому медицинской помощи тоже нет - люди лежат в коридорах при температуре 10 градусов. Никакого гуманитарного коридора не было предоставлено. Из Львова или Ивано-Франковска, наверное, ситуация видится по-другому, однако для нас в городе время идет не так. Просьба к нашей власти: обратите на нас внимание", - цитирует Атрашенко УНИАН.