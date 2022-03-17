Президент США Джо Байден и НАТО совершили стратегическую ошибку, заявляя перед обострением конфликта в Украине, что Запад ни в коем случае не станет вмешиваться в ситуацию. Такое мнение в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland высказал бывший помощник главы американского государства по национальной безопасности Джон Болтон.

Молчание Байдена по данному вопросу было бы лучше для безопасности Украины, убеждён экс-чиновник.

«США и НАТО на протяжении месяцев, а президент Джо Байден с самого начала снова и снова подчеркивали, что в Украине ни в коем случае не будет какого бы то ни было вмешательства западных войск», - сказал Болтон. По его мнению, это было «большой ошибкой», передает ТАСС.

Болтон считает, что «если бы президент Джо Байден в последние месяцы вообще бы ничего не отвечал на вопрос о возможном участии западных сил, было бы лучше для безопасности Украины и мира на планете. Сейчас в Европе развернулась крупнейшая после 1945 года битва».

Экс-помощник Дональда Трампа считает, что руководству России лучше не позволять заглядывать в карты противника.

Болтон также заявил о необходимости выработки нового подхода к России - «стратегии Рональда Рейгана», которая бы заключалась в сочетании жесткой позиции и поддержки оппозиции: «Здесь недостаточно делать ставку только на технологии 1960-х с такими радиостанциями, как Радио Свобода. Мы должны сделать все, чтобы предоставить особенно молодежи в России доступ нового типа к информации».