В США подтвердили использование Россией ракет «Кинжал» в Украине CNN
США подтвердили, что Россия использовала против Украины гиперзвуковые ракеты. Это произошло на прошлой неделе, сообщает CNN.
По данным издания, США отслеживали запуски ракет. Это первый известный случай использования таких ракет в бою.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.