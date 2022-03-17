Посол России: кто сказал, что у нас нет планов против стран НАТО

У нас есть планы против НАТО, заявил посол России в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов в интервью телеканалу Face TV.

«Мы не против вступления в НАТО. Это не угроза, возможно, предупреждение… Решайте сами. Это как замкнутый круг, я уже сказал… Позвольте предположить, например: БиГ стала членом НАТО, и Брюссель решает поставить туда ядерные ракеты, направленные на Москву. Мы будем оценивать стратегическую ситуацию, поэтому я считаю, что выходом должна быть европейская система, а не НАТО», – цитирует Калабухова "Европейская правда».

На вопрос, почему Россию «не беспокоят» окружающие и соседние страны, которые уже являются частью НАТО, он ответил: «Откуда вы знаете, что мы не ничего планируем против Хорватии, Венгрии или Польши? У нас есть планы против НАТО. Мы оцениваем геостратегическую ситуацию, смотрим, откуда идут угрозы и реагируем».

Ранее Калабухов заявил, что Босния и Герцеговина имеет право решать, быть ли ей членом НАТО, однако Москва оставляет за собой право реагировать на ситуацию: «Если она, Босния и Герцеговина, решит быть участником какого-либо объединения, это внутреннее дело. Но другое дело - наша реакция. На примере Украины мы показали, чего ожидаем. Если будет угроза, мы будем реагировать».