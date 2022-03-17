В Грузии пройдут совместные с НАТО учения
В Грузии 20 марта начинаются совместные с блоком НАТО командно-штабные компьютерные учения, сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны страны.
«Учения НАТО - Грузия 2022 года являются командно-штабными, они включают в себя компьютерное обучение. В международных учениях примут участие представители 23 стран-членов и партнеров НАТО <...> Участники будут развивать навыки, необходимые для планирования операций с помощью компьютерного моделирования, а также обмениваться знаниями и опытом. Обучение поможет повысить оперативную совместимость между военнослужащими Грузии и НАТО и стран-партнеров», — говорится в сообщении.