Шеф Пентагона назвал «ряд промахов» России в войне в Украине

По его словам, российские войска имеют проблемы с логистикой, также у российской армии нет ни «нормального использования тактической разведки», ни «интеграции воздушных сил с наземным маневром».

США увидели «ряд промахов» России за время ее вторжения в Украину. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, пишет CNN.

«Есть ряд вещей, которые мы ожидали увидеть, но просто не видели. И русские действительно имели некоторые проблемы. Я думаю, Россия планировала, что они будут быстро двигаться и очень быстро захватят столицу. Они не смогли этого сделать», - приводит слова главы Пентагона Корреспондент.net.

Глава Пентагона отметил, что США сосредоточены на оказании той помощи Украине, которая «сможет изменить ситуацию», и делают «все, чтобы защитить каждый дюйм территории НАТО».

Остин в очередной раз напомнил заявление Байдена, что американские войска не будут участвовать в боевых действиях с Россией в Украине: «Если США введут бесполетную зону, это потребует контроля над небом, поражения российских самолетов и уничтожения авиационных систем в Украине, Беларуси и России. Следовательно, это будет означать, что мы воюем с Россией. Это две ядерные страны, конфликт между которыми никто не хочет видеть. Это плохо для региона. Это плохо для всего мира».