Генштаб Украины: под Харьковом российские военные взбунтовались

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей сводке по итогам 24-го дня войны, обнародованной в ночь на воскресенье, 20 марта, утверждает, что в России начали расследование в отношении группы военнослужащих российской армии, которые отказались продолжать наступление на город Харьков и призывали сослуживцев вернуться домой.

«Комендатурой российского города Белгород проводится расследование в отношении 10 военнослужащих 138-й мотострелковой бригады, которые участвовали в наступлении на Харьков и из-за больших потерь части отказались от дальнейшего участия в боевых действиях и подстрекали остальных возвращаться домой», - говорится в сообщении Генштаба, опубликованном в Facebook.

Также в сводке говорится, что «начальник 652-й группы Информационно-психологических операций войск РФ получил строгий выговор за слабую работу по созданию так называемой "Херсонской народной республики».