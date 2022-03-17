Тревожный сигнал: в МВД Украины рассказали, что российская техника подходит к белорусской границе

Российская техника подходит к белорусской границе, но в то же время Александр Лукашенко будет делать все от себя зависящее, чтобы не входить в прямые боевые действия белорусской армии, заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире информационного телемарафона, сообщает УНИАН.

"Действительно, подходит русская техника к белорусской границе, действительно, русские пробуют снова зайти с определенными, не такими, конечно, большими силами, как было три недели назад, зайти на территорию Украины... В целом, мы понимаем где они заходят, куда они заходят, мы понимаем, что русские не оставляют идеи сделать еще одну попытку штурма города Киев. Ну, что ж, в принципе, значит будем с ними воевать", - сказал Денисенко.

Советник министра также высказал свое мнение относительно участия белорусской армии в прямых боевых действиях в Украине. "Информация о том, что посольство Беларуси покинуло Украину - реально тревожный сигнал. Я бы оценивал, я сейчас говорю лично свою точку зрения, я бы сейчас оценивал ситуацию возможности введения в Беларуси военного конфликта как 60 на 40. Там еще неделю назад было 40 на 60. Но, все же, я думаю, что Лукашенко будет делать все от себя зависящее для того, чтобы не входить в прямые боевые действия белорусской армии... Объективно это реальность, на которую теперь мы можем влиять только информационно, и мы это делаем. Примет решение Лукашенко под бешеным давлением РФ - ответить на этот вопрос пока сложно... Все показывает на то, что теоретически мы видим (на границе Украины и Беларуси) только российские войска. Но какую роль будут играть белорусы, что они должны делать, пока что-то говорить очень сложно",- пояснил Денисенко.