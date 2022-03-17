Reuters: США предлагали Турции отдать Украине С-400

Американские должностные лица во время консультаций с турецкими коллегами касались вопроса о возможности передачи Анкарой Киеву зенитных ракетных систем С-400, однако в официальном порядке такого предложения не делали. Об этом сообщило Reuters.

По словам источников агентства, чиновники США говорили об этой возможности "в последние месяцы". Этот вопрос поднимался, в частности, во время мартовского визита заместителя госсекретаря Уэнди Шерман в Турцию.

Как констатируется в публикации, по мнению аналитиков, "данная идея наверняка будет отвергнута Турцией". Источники агентства уточнили, что для турецкой стороны этот вариант неприемлем по целому ряду причин, в том числе из-за нежелания Анкары наносить ущерб отношениям с Москвой.

По сведениям агентства, официальные лица США в последние недели активизировали усилия, нацеленные на то, чтобы "улучшить натянутые отношения" с Анкарой и "вернуть Турцию в орбиту Вашингтона". Однако какие-либо конкретные предложения в этой сфере пока не получили развития, говорится в материале.

Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРС С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы.