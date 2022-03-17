Зеленский: Передний край обороны завален трупами российских солдат
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что передний край обороны Украины «завален трупами российских солдат».
Об этом он заявил во время видеообращения.
«В местах особенно жестоких боев передний край нашей обороны просто завален трупами российских солдат. И эти трупы, эти тела никто не забирает. По ним гонят в наступление новые части, какие-то резервы, которые командование российских войск собирает, где только может. Мы понимаем, что у России есть просто бездонный человеческий ресурс и достаточно много техники, ракет, авиабомб… Но я хочу спросить у граждан России: что с вами сделали за эти годы, что вы перестали замечать ваши потери?», - сказал лидер Украины.