Япония требует от Индии четкой реакции на развязанную Россией войну в Украине

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сказал своему индийскому коллеге Нарендре Моди, что вторжение России в Украину пошатнуло «основу международного порядка» и требует и от Индии четкого ответа на это, сообщает Reuters.

Индия и Япония являются участниками Четырехстороннего диалога по вопросам безопасности (QUAD), структуры безопасности, в которую также входят Штаты и Австралия, но Индия является единственным членом QUAD, которая не осудила вторжение.