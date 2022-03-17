Япония требует от Индии четкой реакции на развязанную Россией войну в Украине
Премьер-министр Японии Фумио Кисида сказал своему индийскому коллеге Нарендре Моди, что вторжение России в Украину пошатнуло «основу международного порядка» и требует и от Индии четкого ответа на это, сообщает Reuters.
Индия и Япония являются участниками Четырехстороннего диалога по вопросам безопасности (QUAD), структуры безопасности, в которую также входят Штаты и Австралия, но Индия является единственным членом QUAD, которая не осудила вторжение.
Кисида после встречи с Моди сказал, что «любое одностороннее изменение статус-кво силой не может быть прощено ни в одном регионе, и необходимо искать мирное разрешение споров на основе международного права».
Моди воздержался от прямых комментариев насчет Украины, но отметил, что геополитические инциденты «представляют новые проблемы».
Напомним, Индия воздержалась от голосования за резолюцию Генассамблеи ООН, по которой Россия должна вывести войска из Украины.