Из сводного отряда российских десантников, участвовавшего в боевых действиях вблизи Киева, остался в живых лишь один, об этом сообщается в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 20 марта.

Из сводного отряда 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка, который принимал участие в боевых действиях на Киевском направлении, остался в живых один военный, который сейчас находится в госпитале.

"На фоне подобных обстоятельств командованием российского черноморского флота срочно проводятся мероприятия по замене 130 отказников-контрактников 810-й бригады морской пехоты на десантников 7-й десантно-штурмовой дивизии. Вопрос об их дальнейшей службе решает ФСБ", - говорится в сообщении.