В Украине погиб заместитель командующего Черноморским флотом России
Заместитель командующего Черноморским флотом России капитан первого ранга Андрей Палий погиб на территории Украины, передают украинские СМИ.
Где и при каких обстоятельствах погиб замкомандующего флотом, не сообщается.
О Палии известно, что он учился в школе в Североморске Мурманской области, в 1992 году окончил Киевское ВВМПУ по специальности социальный психолог, педагог. После выпуска лейтенант Палий был назначен заместителем командира 4-й роты 2-го полка по воспитательной работе Национальной гвардии Украины в Киеве, но уже в марте 1993 года в связи с отказом принимать украинскую военную присягу убыл на Северный флот. В августе 2008 г. участвовал в боевых действиях на территории Грузии. Являлся замкомандующего Черноморским флотом по военно-политической работе.