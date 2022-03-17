В Украине приостановили деятельность партий, имеющих связи с Россией

Совет нацбезопасности и обороны Украины приостанавливает деятельность в Украине партий, имеющих связи с Российской Федерацией. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в время видеообращения.

Президент сообщил, что, учитывая полномасштабное вторжение России, СНБО принял решение приостановить любую деятельность на территории Украины ряда партий, имеющих связи со страной-агрессором: «Деятельность политиков, направленная на раскол или коллаборацию, не будет иметь успех, но получит жесткий ответ.

Поэтому СНБО решил, учитывая полномасштабную войну, развязанную РФ, и политические связи, которые имеет ряд политических структур с этим государством, приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения. А именно: «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Партия Шария», «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Государство», «Прогрессивная социалистическая партия Украины», «Социалистическая партия Украина», партия «Социалисты», «Блок Владимира Сальдо».

Минюст получил поручение безотлагательно «принять в установленном порядке исчерпывающие меры по запрету деятельности указанных политических партий».