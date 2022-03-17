Зеленский обсудил с Макроном мирные переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил военные действия на Украине с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в ночь на воскресенье, передает РБК.

"Говорили с президентом Французской Республики о нашем взаимодействии, о поиске решения для мира, для освобождения наших территорий. Для спасения наших людей", - сказал Зеленский.

Переговоры с российской стороной он назвал "непростыми и неприятными", но необходимыми.