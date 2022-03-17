Тайвань готов бороться за своей суверенитет

«Тайвань будет бороться ради защиты своего суверенитета и демократического образа жизни». Об этом заявил министр иностранных дел республики Ву Чжао-се в интервью телеканалу Sky News.

По его словам, Китай «хочет поменять международный порядок» и распространить свою авторитарную систему на Тайвань и Индо-Тихоокеанский регион.

Если Тайвань падет, заявил Ву Чжао-се, последствия затронут весь остальной регион, поэтому «Тайвань должен решительно противостоять распространению авторитаризма, и мы будем очень упорно бороться за защиту не только суверенитета Тайваня, но и демократического образа жизни».

Только в 2021 году, отметил он, китайские самолеты совершили 1000 вылетов в зону, контролируемую ПВО Тайваня, в последние годы Китай укрепил свои военно-морские силы в регионе и держит Тайвань под прицелом ракет.

Министр иностранных дел сообщил, что Тайвань начал переговоры со «странами-единомышленниками» о китайской угрозе и о том, какой подход следует предпринять Тайваню, чтобы наилучшим образом защитить себя.