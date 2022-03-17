Чавушоглу: есть сближение позиций России и Украины по некоторым вопросам

«Наблюдается сближение позиций России и Украины по важным и критическим вопросам. В частности, мы видим, что они почти совпадают по первым четырем пунктам. Некоторые вопросы нужно решать на уровне руководителей». Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью Hurriyet.

Он также подчеркнул, что если стороны не отступят от нынешних позиций, то есть надежда на прекращение огня.

«Есть открытые каналы между лидерами. Это теперь известно», - добавил он.