ВС России вновь ударили по убежищу в Мариуполе

Российские войска снова атаковали место, где от бомб прятались мариупольцы. Военные сбросили бомбы на школу в Мариуполе, где находились около 400 человек, передает пресс-центр Мариупольского городского совета.

«Вчера российские военные сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе Мариуполя, где прятались около 400 мариупольцев - женщины, дети и пожилые», - говорится в сообщении.

Известно, что здание разрушено, а под завалами до сих пор находятся мирные люди. Информация о количестве пострадавших уточняется.