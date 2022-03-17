МИД Азербайджана о протесте Армении: Шуша – исконная территория Азербайджана

«Проведение любого мероприятия на суверенных территориях Азербайджана и участие в этом мероприятии международных представителей не входит в компетенцию Армении». Об этом заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя протест внешнеполитического ведомства Армении против участия представителя ООН в конференции в Шуше.

Лейла Абдуллаева назвала вмешательство Армении во внутренние дела другого государства необоснованным и неприемлемым.

«Продолжающиеся территориальные претензии Армении к Азербайджану показывают, что эта страна не сделала правильных выводов из 44-дневной войны. Такая позиция МИД Армении является не чем иным, как попыткой воспрепятствовать миротворческим усилиям в регионе, предпринимаемым Азербайджаном совместно с ведущими членами международного сообщества. Доводим до сведения МИД Армении, что Шуша – исконная территория Азербайджана. Этот город, колыбель азербайджанской культуры, наряду с другими территориями был освобожден в 2020 году, и наша территориальная целостность была восстановлена. ООН никогда не занимала нейтральной позиции по бывшему армяно-азербайджанскому конфликту, наоборот, поддерживала территориальную целостность Азербайджана в резолюциях, принятых Генеральной ассамблеей и Советом Безопасности. В связи с этим непонятно, к восстановлению какого «нейтрального статуса» призывает МИД Армении. В заключение хотели бы повторить, что чем раньше Армения примет реалии постконфликтного периода в регионе, тем полезнее это будет для нее», - отметила представитель МИД Азербайджана.

Напомним, что ранее МИД Армении в связи с участием представителя ООН в конференции, проведенной 18 марта в Шуше и посвященной 30-летию партнерства Азербайджана и ООН, выразил протест представителю ООН в Ереване.