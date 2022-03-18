Минобороны России заявило о применении гиперзвукового оружия в Украине

Министерство обороны России сообщило о новом применении гиперзвукового оружия - комплексов «Кинжал», а также крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного и Каспийского морей для ударов по военным объектам Украины.

«Из акватории Каспийского моря крылатыми ракетами морского базирования «Калибр», а также из воздушного пространства над территорией Крыма авиационными ракетными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области», - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он добавил, что с данной базы осуществлялись основные поставки топлива для украинской бронетехники в районах боевых действий на юге Украины.

«Из акватории Черного моря крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» на Нежинском ремонтном заводе уничтожены цеха по ремонту поврежденной в боевых действиях украинской бронетанковой техники», - сказал Конашенков.