МИД Турции: встреча Зеленского и Путина может пройти с участием Эрдогана

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может стать посредником встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, если российская и украинская стороны согласуют такие переговоры». Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает «Ъ».

«У нас есть желание провести трехстороннюю встречу. Это зависит от позиции двух лидеров. Встреча в Анталье прошла в трехстороннем формате по просьбе обеих сторон», - сказал Чавушоглу в интервью газете Hurriyet.

Он добавил, что Турция неоднократно выражала желание стать посредником в переговорах между президентами России и Украины.