«Для любой китайской фирмы, имеющей значительные операции за границей, постоянный доступ к финансовой системе США более ценен, чем любые сделки, которые она может заключить с Россией, хотя некоторые мелкие фирмы могут быть готовы пойти на риск», - говорится в отчете Capital Economics, который цитирует Bloomberg.

По данным источников издания, китайские компании сейчас опасаются санкций, которые из-за сотрудничества с Россией могут коснуться и их, однако после того, как исчезнет некоторая неопределенность, связанная с ходом боевых действий, они могут изменить свое мнение.

После начала военных действий в Украине и последовавших за ними санкций многие китайские покупатели энергоносителей из России стали избегать этих поставок, пишет Bloomberg.

По данным китайской Ассоциации по транспортировке и распределению угля, на которую также ссылается агентство, проблемы возникли и с логистикой: есть ряд нерешенных вопросов, связанных с системой трансграничных платежей на основе юаня, а также транспортными мощностями и качеством угля. Издание также отмечает, что российские поставки относительно малы по сравнению с теми объемами угля, которые добываются внутри КНР (4 млрд тонн). Кроме того, у Пекина есть план по увеличению добычи до 300 млн тонн для обеспечения собственной безопасности.

С газом, которым Китай относительно небогат, ситуация, по мнению экспертов агентства, немного другая. Wood Mackenzie Ltd., данные которого приводит Bloomberg, оценивает китайские нефтегазовые инвестиции в Россию в $24 млрд (включая доли в проектах «Ямал» и «Арктик СПГ»), поэтому может быть «привержен долгосрочному успеху» таких проектов.

Импорт российской пшеницы, который Китай разрешил в феврале (ранее она не поставлялась из-за грибка), также может быть сорван — Китай может продолжить покупать ее у обычных поставщиков, поскольку импорт из России обойдется ему дороже.

Зависимость Китая от российских металлов, по данным Bloomberg, в последние годы снизилась: основным поставщиком никеля стала Индонезия, доля России в поставках рафинированной меди росла, однако в связи с тем, что КНР расширяет собственное производство, главным поставщиком руды для него может стать Южная Америка.

Доля поставок палладия из России тоже росла, однако, как отмечает агентство со ссылкой на данные финансового холдинга UBS AG, он по большей часть используется для производства каталитических нейтрализаторов (применяются для борьбы с загрязнением воздуха). Они в основном производятся в Европе, а европейские компании могут отказаться от российского сырья.

Ранее американские чиновники грозили Китаю, что помощь России в преодолении санкций США может иметь для КНР «последствия». Китайское руководство требовало перестать оказывать на него давление и заявляло о своей независимой позиции по вопросу Украины.