В Центральной Азии задались вопросом: кто следующий после Украины? наша корреспонденция
Уходящая неделя в Центральной Азии запомнилась выступлением главы узбекской дипломатии Абдулазиза Камилова. Который заявил о том, что «Узбекистан поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины». Несколько ранее с аналогичной позицией выступил Казахстан, власти которого заявили, что «вопрос о признании Казахстаном ДНР и ЛНР на повестке дня не стоит» и что «худой мир лучше доброй ссоры».
На Западе распространена точка зрения, что постсоветские государства Центральной Азии являются «союзниками и партнерами Москвы», которые всегда готовы ее поддержать. Возможно, раньше так и было, но Украина стала барьером, разделившим отношения государств региона с Россией на «до» и «после».
Минувшая неделя показала это особенно отчетливо. Центральноазиатские государства наотрез отказываются поддерживать вторжение в Украину. И если Казахстан связан с Москвой обязательствами по ЕАЭС и ОДКБ, а потому высказывается осторожно, то Узбекистан, не входящий ни в один из пророссийских блоков и к тому же не имеющий с Россией общих границ, может позволить себе более откровенные формулировки.
«Раздражение и опасения» — вот формула, описывающая отношение правящих элит Центральной Азии в отношении российских действий в Украине. Раздражение от того, что из-за действий России и введенных против нее санкций под угрозой оказались торгово-экономические связи. В последние три недели правительства всех центральноазиатских республик заняты были тем, что изучали ситуацию с санкциями против Москвы и пытались просчитать, как они скажутся на экономиках стран региона.
Совершенно очевидно, что Москва будет настойчиво требовать от своих союзников «контрсанкционной поддержки», при необходимости настаивая на том, что такая поддержка должна быть максимально интенсивной и не слишком дорого стоить для российской стороны. Но вот выгодно ли это государствам Центральной Азии – большой вопрос. «В конце концов, - рассуждают они, - Москва совершенно не советовалась с нами, когда атаковала Украину. Почему же мы должны делить с нею бремя санкций и ставить под угрозу собственные интересы?»
Что же до опасений – то любой политик в Центральной Азии задается сейчас вопросом: «А куда Россия пойдет дальше? Кого Москва изберет следующей мишенью для «распространения русского мира»? От кого она потребует «демилитаризации и возвращения исконно русских территорий»?
И вопросы эти далеко не праздные. Особенно в свете недавних угроз белорусского президента А.Лукашенко в адрес Узбекистана. Речь идет о готовности кровью продавливать ошибочные решения в отношении заведомо слабых государств. С учетом глубоких экономических, политических и социальных связей с Россией государств Центральной Азии здесь не без основания опасаются, что Москва решится на какую-нибудь «спецоперацию» и у них.
И сколько бы российские представители ни опровергали это, называя подобные опасения «бредом», - в странах Центральной Азии царит беспокойство. В конце концов, и агрессия в Украину еще совсем недавно представлялась совершенно невероятной.