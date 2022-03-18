Уходящая неделя в Центральной Азии запомнилась выступлением главы узбекской дипломатии Абдулазиза Камилова. Который заявил о том, что «Узбекистан поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины». Несколько ранее с аналогичной позицией выступил Казахстан, власти которого заявили, что «вопрос о признании Казахстаном ДНР и ЛНР на повестке дня не стоит» и что «худой мир лучше доброй ссоры».

На Западе распространена точка зрения, что постсоветские государства Центральной Азии являются «союзниками и партнерами Москвы», которые всегда готовы ее поддержать. Возможно, раньше так и было, но Украина стала барьером, разделившим отношения государств региона с Россией на «до» и «после».

Минувшая неделя показала это особенно отчетливо. Центральноазиатские государства наотрез отказываются поддерживать вторжение в Украину. И если Казахстан связан с Москвой обязательствами по ЕАЭС и ОДКБ, а потому высказывается осторожно, то Узбекистан, не входящий ни в один из пророссийских блоков и к тому же не имеющий с Россией общих границ, может позволить себе более откровенные формулировки.

«Раздражение и опасения» — вот формула, описывающая отношение правящих элит Центральной Азии в отношении российских действий в Украине. Раздражение от того, что из-за действий России и введенных против нее санкций под угрозой оказались торгово-экономические связи. В последние три недели правительства всех центральноазиатских республик заняты были тем, что изучали ситуацию с санкциями против Москвы и пытались просчитать, как они скажутся на экономиках стран региона.