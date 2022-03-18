Кадыров написал запрещенное в РФ слово, но быстро сам себя поправил

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров имел неосторожность написать, что Россия развязала войну на Украине. Однако впоследствии он исправил свою публикацию. На странную правку обратил внимание Telegram-канал «Катарсис».

В частности, глава Чечни рассказал о медицинском обеспечении кадыровцев, которых отправляют воевать против Украины. Поскольку колоссальные потери скрывать уже не удается, Кадыров оправдался.

«Войны не бывает без жертв», - написал он.

Потом Кадыров понял, что опрометчиво использовал запрещенное слово, ведь российская пропаганда называет войну в Украине «спецоперацией».

После правки этот фрагмент текста выглядит так: «Битва не бывает без жертв».