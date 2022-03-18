И она никак не тянет на персонажа боевика, который бежит под огнем, а за ним взрываются здания, рушатся мосты. Очень трудно представить Набиуллину в роли спасительницы банковской системы и экономики: столкновение санкционного астероида с «планетой Россия» уже произошло.

Коней на переправе не меняют, даже если переправа носит название «экономическая катастрофа в России». Эльвира Набиуллина почти со стопроцентной вероятностью остается на посту главы Центробанка. Сомнения в этом отпали, ведь президент Путин внес ее кандидатуру на утверждение в Госдуму – для переназначения на третий срок. Но есть одна проблема: в таких условиях, как сегодня, – абсолютно диких, непредсказуемых, жестоких, в клочья рвущих все привычные шаблоны – Набиуллина никогда не работала.

Что спасать – руины? И чем спасать? Половина золотовалютных резервов ЦБ в размере $300 млрд заблокирована Западом (экономист Михаил Делягин назвал это финансовым аналогом применения ядерного оружия). Соответственно, регулятор в тандеме с Минфином лишен возможности поддерживать курс рубля валютными интервенциями, эффективно купировать инфляцию, погашать госдолг, расплачиваясь по евробондам долларами. И так далее. Это как если отправить бригаду пожарных ликвидировать пожар в многоэтажном доме, выдав им ведра с водой - вместо брандспойтов, раздвижных лестниц и прочей необходимой в таких случаях техники.

Набиуллина руководит Центробанком с июня 2013 года. 24 июня 2017-го Госдума продлила ее полномочия на пять лет – до этой же даты текущего года. Председатель ЦБ назначается нижней палатой российского парламента, точнее, большинством голосов от общего числа депутатов. И если сейчас Набиуллину утвердят, ее многолетняя непотопляемость будет подкреплена новым сроком. Между тем тучи над ней сгущались неоднократно, а критика в адрес регулятора звучала из самых разных уст. Скажем, в 2020-м глава Счетной палаты Алексей Кудрин возмутился тем, что за год доходы топ-менеджеров и членов Совета директоров ЦБ выросли на 15% и достигли рекордной величины в 647 млн рублей – по 40 млн на каждого. Тогда ведомство расценило деятельность ЦБ как неудовлетворительную. Оппоненты Набиуллиной упрекали ее в слепом следовании рекомендациям МВФ, в ученическом, буквалистском подходе к проблеме инфляции.

«Финансовые власти управляют экономикой по плохим монетаристским учебникам 1970-х, тогда как на Западе давно перешли к сбалансированной политике стимулирования как спроса, так и предложения, в том числе и за счет низких ставок. Вспоминаются слова лидера кадетской партии Павла Милюкова, произнесенные им в Государственной Думе после перечисления ошибок царского правительства в 2016-м: «Что это, глупость или измена?», заметил в статье «Резервы есть – ума не надо» бывший заместитель аналитического департамента Минэкономразвития РФ Александр Зотин.

В принципе, эта оценка относится не только к руководству Банка России, но и к нему тоже. Антикризисное решение ЦБ от 28 февраля повысить ключевую ставку с 9,5% до 20% заставило бизнесменов и обывателей схватиться за голову: как теперь брать кредиты по космическим ценам? История 2014 года повторилась сегодня как фарс: тогда в декабре ставка была поднята на 6,5 процентных пункта, до 17%, что позволило наблюдателям сделать лишь один вывод: регулятор в панике и не знает, что предпринять. В марте 2014-го ставка составляла 5,5%, а потом за восемь месяцев повышалась шесть раз.