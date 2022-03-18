Посол Украины поздравил народ Азербайджана с праздником Новруз

«Поздравляю братский народ Азербайджана с чудесным праздником Новруз, который является символом весны, возрождения, благополучия, жизни и мира!» - говорится в поздравлении чрезвычайного и полномочного посла Украины в Азербайджане Владислава Каневского в Facebook.

«И хотя в Украину вместо весны пришла война, уверен, что мы преодолеем эту темноту, чтобы снова почувствовать счастье семейного уюта, теплых, искренних и веселых встреч с настоящими друзьями, такими как вы, дорогие азербайджанцы!

Novruz Bayramınız Mübarək!», - написал дипломат в своей публикации.