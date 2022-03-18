По данным украинской разведки, 20 марта в страну начали прибывать очередные группы боевиков ЧВК "Лига" (Вагнер). Основная их задача – ликвидация высшего военно-политического руководства Украины. Об этом разведка при Минобороны сообщила в своем Телеграм-канале.

«Ключевые «мишени» наемников, в частности Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Денис Шмыгаль», - говорится в сообщении.

В разведке указывают, что организация покушений на первых лиц Украины является частью стратегии РФ.