Ульвия Худиева, собкор 15:24

У них круглые лица и блестящие глаза. Они не только похожи друг на друга, у них еще и схожая судьба. Едва открылась дверь, как навстречу выбежала девочка Малек и стала нас обнимать. «Любить так бескорыстно могут только малыши с синдромом Дауна, - грустно улыбается сопровождающий детей врач. - Поэтому их и называют «Дети солнца»… Дети, брошенные родителями Мы в Детском психоневрологическом центре Минздрава, расположенном в Наримановском районе на улице Аловсата Абдуррахманова, 122. В больнице постоянно проживают дети с синдромом Дауна и другими психоневрологическими расстройствами. Дети, от которых отказались их родители. В центре проводится лечение и диагностика, комплексная реабилитация малышей, страдающих гидроцефалией, микроцефалией, ДЦП, эпилепсией, аутизмом, различными видами задержки психофизического развития. Журналисты haqqin.az посетили Центр накануне 21 марта – Всемирного дня людей с синдромом Дауна.

О деятельности Центра рассказала его директор, Кямаля Талыбова. Сам Центр долгие годы функционировал как детский дом, а в 2020 году по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой и при поддержке Фонда Гейдара Алиева был реконструирован для оказания специализированной помощи детям, страдающим психоневрологическими заболеваниями. Финансовая поддержка Министерства здравоохранения и Фонда Гейдара Алиева позволила значительно усилить материально-техническую базу этого учреждения, которое сегодня оснащено современным медицинским оборудованием. Дизайн комнат, освещение, подбор цвета стен и потолков обсуждались специалистами, учитывавшими любые факторы, которые могли негативно повлиять на психологию детей. Талыбова рассказала, что на данный момент в Центре постоянно проживают 27 детей в возрасте до семи лет. После достижения этого возраста они переводятся в учреждения аналогичного профиля для взрослых. С начала работы обновленного учреждения число обратившихся за амбулаторным лечением и медико-социальной реабилитацией увеличилось почти в двадцать раз. Сегодня в Центре амбулаторно лечатся 490 детей, около 70 малышей получают здесь различные виды медико-социальной реабилитации.

Большинство малышей, проживающих в Центре, брошены родителями. Есть здесь также и дети тех, кто был лишен родительских прав. Как и все сироты, эти малыши постоянно смотрят на дверь в надежде увидеть своих пап и мам. Но при этом они выглядят счастливыми, и для них каждый, кто отнесется к ним с теплотой, кто обнимет и прижмет к себе – родной человек. Спрашиваем о состоянии Мелек. Талыбова говорит, что семья девочки, которую привезли в Центр две недели назад, отказалась от неё из-за синдрома Дауна. Все дети, проживающие в Центре, а также те, кого привозят на лечение, нуждаются в постоянном уходе. Формы заболевания у некоторых детей были настолько тяжелыми, что врачи предполагали, что им осталось жить всего несколько месяцев. Одному младенцу, фотографировать которого мы не стали по этическим соображениям, врачи с рождения поставили страшный диагноз, сказав, что он не проживет и месяца. Но на помощь пришел Фонд Гейдара Алиева, малышу сделали несколько операций, он уже достиг годовалого возраста и, хотя он все еще не может ходить и даже ползать, ребенок самостоятельно ест и улыбается воспитателям, которые о нем заботятся… Ответственность, сострадание, терпение… Детский психоневрологический центр имеет внушительный штат врачей, психологов, логопедов, педагогов и воспитателей, большинство из которых — молодежь. Кямаля Талыбова объясняет, что для работы в учреждениях такого типа недостаточно только высшего образования и опыта. Необходимы ответственность, сострадание и терпение. Ведь эти люди работают с умственно и физически отсталыми детьми, которые не просто нуждаются в заботе и любви, они без них не смогут выжить…

В настоящее время на стационарной основе в Центре находятся семеро детей с синдромом Дауна, еще десять малышей получают здесь амбулаторное лечение. Детей учат основным жизненным навыкам, речи и самовыражению. Кстати, Центр также помогает и родителям. Это составная часть их работы, поскольку порой родители не умеют правильно относиться к своим детям. К примеру, видя, мягко говоря, неадекватное отношение окружающих к детям с синдромом Дауна, они стараются изолировать их от общества, чем еще больше усугубляют проблему. Еще одна проблема состоит в том, что в частных клиниках, где лечатся или проходят реабилитацию дети с синдромом Дауна и другими психоневрологическими проблемами, дают слишком много оптимистических обещаний, которые, как правило, не имеют реальной почвы. В итоге удрученные результатами лечения родители теряют доверие и к медицинским учреждениям, и лечащим врачам. На самом же деле такими детьми должны заниматься только в специализированных учреждениях и только профессионалы. Талыбова перечисляет известные науке сведения о синдроме Дауна. Говорит, что при регулярной работе с такими детьми можно добиться серьезных результатов. Именно поэтому родители должны обращаться только к специалистам. «Фактор отца в развитии синдрома Дауна практически равен нулю, тут велика роль матери, - объясняет Талыбова. - Он может развиться у детей, зачатых при раннем замужестве, или, наоборот, если возраст матери превышает 35 лет. В первом случае он связан с незрелостью яйцеклетки, во втором — с её старением. Это правда, что родственные браки не увеличивают вероятность рождения ребенка с синдромом Дауна. Однако в целях профилактики генетических заболеваний таких браков все-таки следует избегать».

Развитие детей с синдромом Дауна Детям с синдромом Дауна надо давать возможность использовать свои когнитивные способности для развития навыков, чтобы они могли в повседневной жизни самостоятельно себя обслуживать и делать самые простые вещи. Главная задача Центра, по мнению её директора, – это развивать психические функции детей и стараться как можно быстрее исправлять возникающие недостатки. «Как и все малыши на свете, они любят играть, танцевать, петь и узнавать что-то новое, - говорит Кямаля Талыбова. - Они должны уметь выражать свои желания, защищать себя и избегать опасностей. Вот почему этих детей нельзя отделять от окружающего мира, им нужно помогать расти, жить и развиваться непосредственно в обществе, среди людей». Она добавила, что в результате огромных усилий психологов, дефектологов и педагогов некоторые дети с синдромом Дауна смогли даже получить высшее образование. Другими словами, будущее этих детей вовсе не безнадежно, как полагают некоторые. Однако его обеспечение требует больших духовных и физических усилий.