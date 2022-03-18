На фоне резкого ухудшения погодных условий в последние дни сильный ветер в городе Гянджа вызвал последствия. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Так, на основании поступившей на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям информации об ограничении входа и выхода из частного жилого дома на улице Вагифа Гамарли в Гяндже, были приняты необходимые меры. В результате сильного ветра к двери дома упал забор. К месту происшествия были привлечены спасатели Гянджинского регионального центра МЧС. Спасатели с помощью специальных инструментов и оборудования восстановили вход и выход в частный жилой дом и устранили угрозу.

Кроме того, спасатели Гянджинского регионального центра Министерства приняли соответствующие меры безопасности в связи с угрозой, возникшей в результате обрушения части кровли пятиэтажного жилого дома, состоящего из 6 блоков, в жилом массиве Гюлюстан в городе Гянджа.