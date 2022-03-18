Силы специальных операций ВСУ направили артиллерию на колонну противника, которая продвинулась на украинские земли.

Фотоматериалы уничтожения еще одной российской колонны начали распространяться в Сети 20 марта. Детали по локации не разглашаются, но ликвидацию противника подтвердили на официальной странице ССО в Facebook.

«Действительным докладываю: разбили колонну... Это наш очередной доклад украинскому народу. Мы давали вам присягу на верность, и мы выполняем свое обещание: в глубоком тылу противника воины Сил обороны Украины уничтожили очередную колонну россиян. Это произошло в тесном взаимодействии с нашими собратьями из Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Грузинского легиона. На месте подрыва живая сила противника опознанию не подлежит", - говорится в сообщении.