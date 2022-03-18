Генеральный директор «Азеригаз» ответит на вопросы абонентов

Генеральный директор ПО «Азеригаз» Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) Руслан Алиев в прямом эфире ответит на вопросы абонентов о проблемах в газовом хозяйстве. Об этом сообщили в пресс-службе «Азеригаз».

Отмечается, что в связи с резким похолоданием сегодня в 17:00 состоится прямая трансляция выступления генерального директора ПО «Азеригаз» Руслана Алиева на его странице в Facebook.

Абоненты смогут задать генеральному директору вопросы, связанные с газовым хозяйством, подключившись к прямой трансляции.