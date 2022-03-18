Потери российских войск: 14,7 тысячи военных и почти сотня самолетов Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины уничтожили около 14700 российских военнослужащих. 74 реактивных системы залпового огня, 96 самолетов. Об этом говорится в сообщении Генштаба Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.03:

• личного состава – около 14700 человек,

• танков ‒ 476 ед,

• боевых бронированных машин ‒ 1487 ед,

• артиллерийских систем – 230 ед,

• РСЗО - 74 ед,

• средства ПВО - 44 ед,

• самолетов – 96 ед,

• вертолетов – 118 ед,

• автомобильной техники - 947 ед,

• кораблей/катеров - 3 ед,

• цистерн с ГСМ – 60,

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 21,

• специальной техники – 12.

Данные уточняются.