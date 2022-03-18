Потери российских войск: 14,7 тысячи военных и почти сотня самолетов Генштаб ВСУ
Вооруженные силы Украины уничтожили около 14700 российских военнослужащих. 74 реактивных системы залпового огня, 96 самолетов. Об этом говорится в сообщении Генштаба Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.03:
• личного состава – около 14700 человек,
• танков ‒ 476 ед,
• боевых бронированных машин ‒ 1487 ед,
• артиллерийских систем – 230 ед,
• РСЗО - 74 ед,
• средства ПВО - 44 ед,
• самолетов – 96 ед,
• вертолетов – 118 ед,
• автомобильной техники - 947 ед,
• кораблей/катеров - 3 ед,
• цистерн с ГСМ – 60,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 21,
• специальной техники – 12.
Данные уточняются.