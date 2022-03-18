Франция заблокировала €22 млрд российских денег

Власти Франции заморозили средства Центрального банка России на сумму €22 млрд, а также счета и недвижимость частных лиц, попавших под антироссийские санкции западных стран. Об этом заявил в воскресенье министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, передает ТАСС.

«Мы заморозили активы ЦБ России на сумму €22 млрд. Также мы заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму €150 млн», - сказал Ле Мэр.

По его словам, на территории Франции была заморожена недвижимость общей стоимостью полмиллиарда евро, принадлежащая примерно 30 россиянам, а также задержано две большие яхты общей стоимостью €150 млн.

Ле Мэр уточнил, что заморозка недвижимости не подразумевает отчуждение имущества в пользу государства. Речь идет о том, чтобы владельцы не смогли ее перепродать или использовать с целью получения прибыли.