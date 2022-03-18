В Украине заявили, что российские войска готовятся форсировать реку Ирпень

«Российские войска могут попытаться форсировать реку Ирпень. Это может произойти в ближайшее время». Об этом сказал заместитель главы КГГА Константин Усов.

В Киевской госадминистрации заявили, что основной задачей противника остается окружение и захват города Киев с Северного и северо-западного направлений.

«Российские войска проводят ротацию и доукомплектацию склада и пытаются наладить логистику. Противник продолжает хаотичный обстрел жилых домов и инфраструктуры вблизи столицы», - отметил Усов.

При этом он подчеркнул, что силы обороны украинских защитников в повышенной боеготовности, сейчас укрепляются блокпосты, возводятся фортификационные оборонительные сооружения.