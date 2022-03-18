На антивоенных акциях в России задержали уже 15 тысяч человек

Двое сотрудников ликвидированного правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов и Александр Гурьянов задержаны на антивоенных пикетах в Москве.

Правозащитники вышли на Театральную площадь около Большого театра с плакатами «Свихнувшийся Путин толкает мир к ядерной войне» и «Нет войне». Уже спустя три-четыре минуты к ним подошли сотрудники полиции и задержанных отвезли в ОВД.

По подсчетам «ОВД-Инфо», с начала войны в Украине на антивоенных акциях в России были задержаны уже более 15 тысяч человек.