Эрдоган примет участие в саммите НАТО

Президент Турции Тайип Эрдоган примет участие во внеочередном саммите НАТО, который пройдет 24 марта в Брюсселе, сообщил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, пишет ТАСС.

"На следующей неделе господин президент будет участвовать во внеочередном саммите НАТО", - сообщил Чавушоглу, выступая перед членами правящей партии в Анталье.

По информации пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, в ходе саммита глава Белого дома обсудит с коллегами дальнейшие "меры сдерживания России" в связи с проводимой ею спецоперацией на Украине.