Эрдоган примет участие в саммите НАТО
Президент Турции Тайип Эрдоган примет участие во внеочередном саммите НАТО, который пройдет 24 марта в Брюсселе, сообщил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, пишет ТАСС.
"На следующей неделе господин президент будет участвовать во внеочередном саммите НАТО", - сообщил Чавушоглу, выступая перед членами правящей партии в Анталье.
По информации пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, в ходе саммита глава Белого дома обсудит с коллегами дальнейшие "меры сдерживания России" в связи с проводимой ею спецоперацией на Украине.