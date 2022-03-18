Зеленский продлил в Украине военное положение
Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения в Украине на 30 суток с 26 марта, сообщается на сайте Верховной Рады.
«Президентом Украины по состоянию на 20.03.2022 г. подписаны законы Украины... закон об утверждении указа президента Украины «О продлении срока действия военного положения в Украине» №2119-IX (регистр. №7168). Этим законом продлен срок действия военного времени в Украине с 05 часов 30 минут 26 марта 2022 сроком на 30 суток», - говорится в сообщении.