МЧС обратилось к населению в связи с непогодой
Министерство по чрезвычайным ситуациям рекомендует соблюдать необходимые правила безопасности в связи с дождливой погодой, которая в некоторых районах приобретает интенсивный характер, в том числе держаться подальше от зон, подверженных наводнениям и селям, и немедленно подниматься на близлежащие высоты в случае возникновения такой опасности.
«Кроме того, обращаясь к людям, проживающим в этих районах, а также посещающим горы, с учетом резких погодных условий, наблюдаемых в горных районах, хотим отметить - необходимо как можно раньше покинуть населенный пункт в морозную и ветреную погоду, при возникновении такой необходимости заблаговременно оповестить своих близких о направлении движения, при движении на автомобиле обеспечить соответствие технических показателей автомобиля сезону и достаточный запас топлива, соблюдать требования предупреждающих и запрещающих знаков там, где они есть, избегать мест, где возможны снежные заносы, в том числе крутых склонов, а также возвращаться в населенный пункт до наступления темного времени суток», - говорится в сообщении ведомства.
Также отмечается, что ранее на горячую линию «112» министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в результате сильного снегопада в поселке Баскал Исмаиллинского района рухнул забор напротив индивидуального жилого дома. Вход оказался перекрыт, и жители дома оказались в беспомощном состоянии.
В связи с инцидентом были привлечены соответствующие силы Исмаиллинского районного отдела пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.
При оценке условий эксплуатации на месте происшествия было установлено, что навес перед частным жилым домом, принадлежащим гражданину Кязимову Абульфазу Гасан оглу, не выдержав тяжести выпавшего снега, обрушился, в результате чего вход и выход из дома были заблокированы. 2 человека оказались в беспомощном состоянии.
Также, в связи с интенсивными дождями, обрушившимися на южный регион республики, последующего повышения уровня воды в реках и водоканалах и кратковременных наводнений в ряде населенных пунктов Масаллинского и Джалилабадского районов некоторые частные жилые дома, дворовые и посевные площади, другие объекты и их окрестности оказались в зоне затопления.
Для ликвидации последствий, вызванных осадками, силами МЧС, немедленно привлеченными на места, продолжаются спасательные, водолазные и другие неотложные мероприятия.
В результате принятых оперативных и неотложных мер в течение дня 146 жителей сел Масаллинского района были эвакуированы в безопасную зону. В настоящее время на затопленных территориях продолжаются эвакуационные мероприятия.