МЧС обратилось к населению в связи с непогодой

Министерство по чрезвычайным ситуациям рекомендует соблюдать необходимые правила безопасности в связи с дождливой погодой, которая в некоторых районах приобретает интенсивный характер, в том числе держаться подальше от зон, подверженных наводнениям и селям, и немедленно подниматься на близлежащие высоты в случае возникновения такой опасности.

«Кроме того, обращаясь к людям, проживающим в этих районах, а также посещающим горы, с учетом резких погодных условий, наблюдаемых в горных районах, хотим отметить - необходимо как можно раньше покинуть населенный пункт в морозную и ветреную погоду, при возникновении такой необходимости заблаговременно оповестить своих близких о направлении движения, при движении на автомобиле обеспечить соответствие технических показателей автомобиля сезону и достаточный запас топлива, соблюдать требования предупреждающих и запрещающих знаков там, где они есть, избегать мест, где возможны снежные заносы, в том числе крутых склонов, а также возвращаться в населенный пункт до наступления темного времени суток», - говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что ранее на горячую линию «112» министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в результате сильного снегопада в поселке Баскал Исмаиллинского района рухнул забор напротив индивидуального жилого дома. Вход оказался перекрыт, и жители дома оказались в беспомощном состоянии.