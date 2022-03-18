Дмитрий Рой, автор haqqin.az 18:19

Европейский союз требует сейчас примерно наказать Россию. Ту самую, которой после российской аннексии Крыма он поставлял оружие в нарушение принятого самим же ЕС эмбарго. Владимир Зеленский совершенно прав, когда говорит о том, что если бы Москва столкнулась с таким масштабным осуждением всего мира своих действий еще в 2014 году, когда аннексировала Крым, то нынешней трагедии в Украине вполне могло и не быть.

Но тогда этого не случилось. Европа наотрез отказалась просчитывать опасные и далеко идущие последствия агрессии Москвы в отношении своего ближайшего соседа. И хотя в июле 2014 года Евросоюз ввел эмбарго, запрещавшее «прямую или косвенную продажу, поставку, передачу или экспорт оружия и связанных с ним материальных средств всех типов, включая оружие и боеприпасы, военную технику и оборудование, военизированную технику и, следовательно, запасные части» России, 10 государств-членов ЕС это решение попросту проигнорировало. Поставив с 2015 по 2020 год Москве вооружения на общую сумму 346 миллионов евро. В тройке лидеров – Париж, Берлин и Рим. Франция продала России военную технику на сумму 152 миллиона евро. Цифра, подтвержденная анализом Investigate Europe (IE), ставит ее далеко впереди своих соседей, поскольку ее доля в экспорте европейского оружия в Россию составила 44%. С 2015 года Париж дал разрешение на поставку Москве военной техники, относящейся к категории «бомбы, ракеты, торпеды, ракеты, заряды взрывчатых веществ», оружия прямого действия, а также «оборудование для визуализации на самолетах».

Французский экспорт также включает тепловизионные камеры для более чем 1000 российских танков, а также навигационные системы и инфракрасные детекторы для истребителей и боевых вертолетов. Это оборудование теперь можно найти на борту наземных транспортных средств, истребителей и вертолетов, которые сейчас разрушают Украину. Германия экспортировала в Россию военную технику на сумму 121,8 миллиона евро, что составляет 35% всего экспорта вооружений ЕС в Россию. В основном экспорт состоял из ледокольных судов, но также включал винтовки и транспортные средства «специальной защиты», которые были отправлены Москве. Италия в период с 2015 по 2020 год продала России военной техники на сумму 22,5 миллиона евро. Первый крупный контракт, подписанный с РФ, был заключён в 2015 году, когда правительство Маттео Ренци разрешило итальянской компании Iveco продать наземные транспортные средства в Россию на сумму 25 миллионов евро. Но эта достаточно скромная сумма не должна вводить в заблуждение. Реальный вклад Рима в увеличение наступательных возможностей российской армии куда более значителен. Ведь боевые машины «Рысь», активно участвующие в боях в Украине, были собраны на одном из трех заводов Iveco в России, причем собраны из итальянских деталей.