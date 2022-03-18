Столтенберг повторил: мы поддерживаем Украину, но не хотим войны с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь заявил, что альянс сосредоточен на том, чтобы конфликт на Украине не вылился за пределы этой страны. Об этом он сказал во время интервью телеканалу NBC.

«Наша ответственность состоит в том, чтобы поддержать Украину, как мы и делаем многими разными способами, а также в том, чтобы гарантировать, что этот конфликт не выйдет из-под контроля или не выйдет за пределы Украины», - отметил генсек.

В связи с этой целью, указал Столтенберг, НАТО значительно нарастило военное присутствие на восточном фланге альянса, «на море и в воздухе», и удвоило присутствие своих боевых групп в Прибалтике.

Столтенберг подчеркнул, что поддерживает Украину, но в настоящее время важно, чтобы этот конфликт не стал «полномасштабной войной между НАТО и Россией», так как, по его словам, это приведет «к гораздо большему ущербу, разрушениям и смертям, чем сейчас в Украине».

«Эскалация за пределы Украины получит очень жесткий ответ от всего альянса», - указал генсек.