В Киеве в результате попадания обломков снаряда возник пожар в жилом доме, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытии спасатели установили, что в результате попадания обломков снаряда произошло возгорание на балконе 4-го этажа 10-этажного жилого дома и 2-х частных автомобилей. В настоящее время возгорание ликвидировано.

На данный момент погибших нет. 5 человек пострадали. Двое из них были госпитализированы. На месте работают медики и спасатели.