Зеленский о переговорах с Путиным: если они провалятся, начнется Третья мировая война

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов вести прямые переговоры с главой России Владимиром Путиным и добавил, что, если беседа сложится неудачно, это может стать началом Третьей мировой войны.

«Я готов к переговорам. Я был готов последние два года. И без переговоров мы не можем закончить эту войну», - отметил Зеленский.

Он добавил, что переговоры между Украиной и Россией будут продолжаться, поскольку это шанс остановить гибель мирного населения.

«Все люди, которые думают, что этот диалог поверхностный, и что он ничего не решит, просто не понимают, что это очень ценно... Я не могу рассказать вам о результатах этих переговоров, но мы ежедневно теряем людей, невинных людей. Российские силы пришли, чтобы истребить нас, убить нас. И мы продемонстрировали достоинство нашего народа, и нашей армии, мы умеем нанести мощный удар, умеем нанести ответный удар», - ответил Зеленский.

Однако он подчеркнул, что Украина должна использовать все шансы для завершения войны, иначе это может перерасти в более масштабный конфликт.

«Мы должны использовать любой формат, любой шанс, чтобы иметь возможность договориться о возможности разговора с Путиным. Но если эти попытки потерпят неудачу, это будет означать, что это Третья мировая война», - акцентировал президент Украины.