Десятки тысяч россиян вызвали квартирный кризис в Армении

19:19

За один месяц рынок недвижимости в Ереване, Гюмри и других городах Армении изменился кардинально. Квартиру в Ереване снять практически невозможно, а минимальная цена аренды через агентство равна 800 долларам. Средняя месячная зарплата в Армении в январе 2022 года была равна 204 000 драмам (примерно 425 долларов). При этом, в начале года можно было легко найти квартиры за 100-150 тысяч драм (200-300 долларов). Повышение цен на аренду недвижимости связано с наплывом мигрантов из России. С начала войны, по данным civilnet.am на 12 марта, в Армению прибыло более 50 тысяч россиян. Арендодатели и агентства решили наживаться на этом и резко подняли цены, а некоторые из них пошли дальше – они выгоняют текущих арендаторов и заселяют к себе богатых мигрантов, готовых платить значительно большие суммы.

Издание ДОХА, ссылаясь на местных жителей пишет, что в Ереване уже отказываются сдавать квартиры армянам. Аревик Микаэлян живет вместе со своими сестрами центре Еревана. Раньше они платили 135 тысяч драм (470 манатов –ред.), теперь арендодатель просит 250 и это не единичный случай. Повсеместно рента увеличивается в два, а то и в три раза. С аналогичной ситуацией столкнулась и Элоди Гаврилоф-Дернигоросян, которая снимала квартиру в Ереване за 400 долларов.