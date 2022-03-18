Зеленский: Украина не допустит отказ от Крыма и Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский исключил любые уступки России, которые бы касались территориальной целостности. В частности, по его словам, Украина не допустит отказ от Крыма, Донецкой и Луганской областей. Об этом он сказал в эфире телеканала CNN.

«Не может быть никаких компромиссов, связанных с нашей территориальной целостностью и нашим суверенитетом, и об этом говорил украинский народ, он не встречал российских солдат букетом цветов, он встречал их храбро, он встречал их с оружием в руках», - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Москва «не может насильно заискивать перед гражданами другой страны».

«Нельзя силой заставить президента другой страны признать что-либо», - добавил президент.