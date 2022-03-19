Зеленский: если бы Украина была в НАТО, войны бы не было

«Если бы мы были членом НАТО, война бы не началась. Я хотел бы получить гарантии безопасности для моей страны, для моего народа». Об этом в интервью CNN заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что, если Североатлантический альянс хочет, чтобы Украина стала членом договора, то нужно оказать помощь сейчас.

«Если члены НАТО готовы видеть нас в альянсе, то сделайте это немедленно, потому что ежедневно гибнут люди. Но если вы не готовы сохранить жизнь нашему народу, если вы просто хотите увидеть, как мы находимся между двумя мирами, если вы хотите видеть нас в этом сомнительном положении, когда мы не понимаем, можете ли вы принять нас или нет – вы не можете поставить нас в эту ситуацию, вы не можете заставить нас быть в этой неопределенности», - подчеркнул глава украинского государства.