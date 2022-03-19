В заповедниках Ичеришехер и Гала проводятся семейные дни праздника Новруз.

Жители Ичеришехер во главе со своими старейшинами зажгли праздничный костер, который предвещает приход весны и пробуждение природы. В праздничные дни для гостей и жителей Ичеришехер проводятся веселые семейные мероприятия.

В то же время, в заповеднике Гала выставляются образцы древнего искусства, объединяющие национально-культурные ценности Азербайджана, а также организуются мастер-классы.

В процессе организации праздничных мероприятий принимают активное участие волонтеры общественного объединения регионального развития.