В Ичеришехер празднуют Новруз фото
В заповедниках Ичеришехер и Гала проводятся семейные дни праздника Новруз.
Жители Ичеришехер во главе со своими старейшинами зажгли праздничный костер, который предвещает приход весны и пробуждение природы. В праздничные дни для гостей и жителей Ичеришехер проводятся веселые семейные мероприятия.
В то же время, в заповеднике Гала выставляются образцы древнего искусства, объединяющие национально-культурные ценности Азербайджана, а также организуются мастер-классы.
В процессе организации праздничных мероприятий принимают активное участие волонтеры общественного объединения регионального развития.
Жители столицы и гости Баку, желающие приятно провести праздничные дни, могут до 27 марта посетить заповедники Ичеришехер и Гала, чтобы провести семейный праздник весело, познавательно и плодотворно.
С развлекательной программой на каждый праздничный день можно ознакомиться на официальном сайте Управления «Ичеришехер» и в официальных аккаунтах управления в социальных сетях по ссылке ниже.