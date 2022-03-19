Хуситы нанесли ракетный удар по Саудовской Аравии
Йеменские хуситы атаковали ракетами инфраструктуру корпорации Aramco в Саудовской Аравии, передает AFP.
Подробности атаки не сообщаются.
Йеменские хуситы атаковали ракетами инфраструктуру корпорации Aramco в Саудовской Аравии, передает AFP.
Подробности атаки не сообщаются.
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